В Уфе двух экс-полицейских, обвиняемых в изнасиловании девушки-дознавателя, могут отпустить из-под стражи

В деле об изнасиловании 23-летней девушки-дознавателя в Уфе появились новые подробности. Адвокат обвиняемых Аслям Халиков сообщил, что двое из трех подозреваемых не могли совершить данное преступление, так как в это время находились совершенно в другом месте. По этой причине в суд будет направлено ходатайство об освобождении экс-полицейских из заключения. Информацию об этом адвокат рассказал изданию «РИА Новости».

Сообщается, что Галиев покинул отделение полиции в 22:00, а Матвеев ушел с рабочего места примерно в 22:10. Потерпевшая же в своем заявлении указала, что действия насильственного характера применялись к ней с 22:40 до 00:30. По словам Халикова, в это время Галиева и Матвеева не было на месте, о чем свидетельствуют телефонные звонки и записи с камер видеонаблюдения. Во время, когда было совершено преступление, Галиев находился в загородном кафе, а Матвеев въезжал в свой двор.

Стоит напомнить, что с заявлением в отделение полиции потерпевшая обратилась в конце октября. Она рассказала, что по отношению к ней были совершены действия насильственного характера со стороны трех коллег. Высокопоставленные полицейские Эдуард Матвеев, Салават Галиев и Павел Яромчук были уволены из правоохранительных органов, а после арестованы. На данный момент они находится под стражей в СИЗО №1 города Уфы.