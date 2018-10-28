С возрастом ухудшается связь между тем, что мы видим и как запоминаем увиденное

Многие пожилые люди жалуются на забывчивость и провалы в памяти, однако до сих пор не ясно, что именно приводит к данным негативным изменениям.

Недавние исследования, опубликованные учеными Исследовательского института Ротмана (RRI), расположенного в Бейкресте (США), приближают нас к раскрытию ответа, который может помочь в раннем определении отличительных признаков деменции.

Исследование, опубликованное в научном журнале Neuropsychologia, показало, что у пожилых людей значительно ослаблена связь между мозговой активностью и тем, что видят их глаза.

«Движение глаз играет немалую роль в сборе сведений из окружающего мира и ее передачи в центр памяти мозга – гиппокамп. Связь между этими данными должна быть максимально сильной, чтобы формировать правильную память о том, что видят наши глаза. Однако мы обнаружили, что у пожилых людей память формируется не так, как у молодежи. Что-то начинает рушится, когда глаза получают информацию, а мозг отправляет ее на хранение в ячейки памяти», – отмечают доктор Дженнифер Райан, старший научный сотрудник RRI, и Рева Джеймс Лдис, заведующий кафедрой неврологии и руководитель исследования.

Ранее исследователи Бейкреста обнаружили связь между тем, что мы видим и как помним – когда глаза смотрят на предмет, находящийся перед ними, и обрабатывают более подробную информацию о нем, гиппокамп начинает активно работать. При множественном осмотре одного и того же объекта активность в центре памяти значительно снижается – это указывает на то, что увиденное больше не является для мозга новой информацией. Однако у пожилых людей этот процесс не происходит.

Благодаря своему недавнему исследованию ученые выяснили, что пожилые люди двигают глазами гораздо чаще, однако эти перемещения не соответствуют мозговой активности.

«Новые данные показывают, что глаза и мозг продолжают получать информацию об окружающем мире, однако связующий аспект между ними, судя по всему, нарушен, а ведь именно он и приводит к формированию памяти. В результате, сколько бы человек не смотрел на объект, он все равно будет казаться ему незнакомым», – заявила доктор Райан, которая также является профессором психологии в университете Торонто.

В исследовании приняли участие 21 пожилой человек в возрасте от 64 до 79 лет и 20 молодых человек в возрасте от 19 до 28 лет. Участникам эксперимента были быстро показаны различные лица на экране, причем некоторые изображения демонстрировались несколько раз. Ученые проанализировали движения глаз и мозговую активность людей, когда они изучали фотографии и обрабатывали данные о них.

Специалисты собираются продолжить изучение связи между движениями глаз и активностями в мозгу, чтобы в будущем научится прогнозировать раннее снижение познавательных способностей, возникающее при болезни Альцгеймера и других связанных с ней деменций.

Этот опыт был проведен при поддержке Канадских исследовательских институтов в области здравоохранения, Совета по естественным наукам и инженерным исследованиям Канады, а также Программы исследовательских кафедр Канады. При наличии дополнительного финансирования ученым удастся продолжить свои исследования, которые в будущем могут помочь врачам в оценке уменьшения познавательных способностей у пациентов.