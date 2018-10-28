Почему стоит отдохнуть в Таиланде

Взято с Pixabay

Таиланд, одна из самых привлекательных стран для курортного отдыха, и всё большее количество туристов может позволить себе провести отпуск под солнцем. Такие города как Пхукет, Паттайя, Патонг Бич, Карон Бич точно известны каждому любителю белоснежных пляжей и тропического климата, но и поклонникам SPA процедур и различных массажей тоже будет чем себя занять, а климат и великолепная природа с небольшими горами, прозрачной морской водой и тропической растительностью, уже стали самыми узнаваемыми атрибутами этого райского места. Поэтому немного поподробнее об отдельных аспектах этого курорта.

Занимаясь выбором места для отдыха, для начала стоит определиться с тем, чего именно хочется получить от поездки, это поможет сделать окончательный выбор. На сайте https://online-phuket.ru/ у вас появится уникальная возможность подобрать себе тур онлайн.

Многие туристы, которые едут в Таиланд, выбирают Паттайю, поскольку она находится в ста пятидесяти километрах от аэропорта Бангкока, так же не придётся беспокоится о языковом барьере, на ломаном английском, а порой и на русском, можно общаться с местными жителями. Паттайя место, где постоянно бурлит жизнь, в любое время суток на улицах что-либо происходит, поэтому скучать точно не придётся.

Пхукет — крупнейший среди всех островов Таиланда с развитой и разнообразной инфраструктурой, каждый турист найдёт себе место по-вкусу на этом острове. Если пляжи, ночные вечеринки и ринги тайского бокса — то чего желает душа, тогда следует отправится в Патонг Бич. Напротив, если дайвинг, серфинг и живописная природа — то что привлекает больше всего, тогда стоит выбрать один из отелей Карон Бич.

Так же в Таиланде есть возможность попробовать множество фруктов, которые многие видели только на картинках в интернете или телепередачах, таких как: гигантский джекфрут, карамбола, дуриан, желейные личи, гуава и питайю ( или драконий фрукт). Всё это благодаря тому, что в этой стране благоприятный климат для сельского хозяйства, поэтому плоды, которые даёт тайская земля стоят того чтобы их попробовать.

Как ни посмотри, Таиланд — идеальная страна, которую стоит выбрать для своего отпуска, здесь можно дешево купить морепродукты и вам их там же приготовят и не потребуют больших денег за это, ситуация аналогична и с простыми стейками из мяса, поэтому и не придётся выделять большую часть бюджета на еду, да и цены на путевки со временем становятся лишь доступнее, поэтому здесь стоит побывать и получить незабываемые ощущения.