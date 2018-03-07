В Минобороны уверены, что аналоги «Искандера» появятся не ранее 2025 года

Во время своей недавней беседы с журналистами, генерал-полковник Олег Салюков сообщил, когда именно в мире могут появиться аналоги ракетной установки «Искандер-М».

«Наши конструкторы составили достоверный прогноз, согласно которому зарубежные страны смогут создать его аналог как минимум через 7-8 лет», – отметил военный.

Генерал-полковник добавил, что сейчас государство активно перевооружает войска, меня морально и физически устаревшие ракетные системы «Точка-У» на «Искандер-М». По его словам, армия уже получила на вооружение свыше десяти бригадных комплектов.

Новая ракетная установка, по мнению Салюкова, является эффективным и высокоточным оружием, способным запускать как крылатые, так и баллистические ракеты.

Ранее мы публиковали видео учения с применением ракетных установок «Искандер».