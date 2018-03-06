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В ФОКУСЕ

В Забайкалье расчеты комплексов «Искандер» отработали нанесение ракетных ударов

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категория: В ФОКУСЕ

Военные сообщили представителям прессы, что недавно на территории Забайкальского края были проведены учения с применением ракетных установок «Искандер», которые нанесли удары по нескольким тренировочным целям.

По словам военных, сначала ракетчиков подняли по тревоге и дали им задание осуществить марш-бросок к зоне выполнения ракетных пусков. Затем они развернули ракетные комплексы, перенесли ракеты с транспортных средств на пусковые установки и провели все необходимые подготовительные работы. В конце ими были нанесены удары по учебным целям.

При проведении тренировок командование также оценило умения командиров по управлению отрядами во время осуществления боевых заданий.

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