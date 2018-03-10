ЦИК пожаловался в Генпрокуратуру на ругань Жириновского во время дебатов

ЦИК направил жалобу в Генпрокуратуру на Жириновского из-за нецензурной лексики, которую политик использовал на теледебатах. Информацию об этом сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова в эфире канала НТВ.

Как отметила Памфилова, ЦИК следит за правилами дебатов и тем, как ведут себя кандидаты в президенты России. Она добавила, что замечания будут сделаны всем, кто позволит себе недостойное поведение.

«А что уж они между собой… извините, как они общаются, это дело их культуры, воспитания и этики. И ЦИК не может им махать пальчиком», — сообщила Памфилова.

Напомним, что первый неприятный инцидент был зафиксирован на первых дебатах. Тогда Ксения Собчак сделала замечание Владимиру Жириновскому, после чего политик начал оскорблять Собчак. В итоге ведущая и кандидат в президенты не выдержала такого отношения к себе и плеснула Жириновскому в лицо стакан воды. После данного случая между двумя кандидатами в президенты были зафиксированы ещё несколько конфликтов во время дебатов.