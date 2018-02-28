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В ФОКУСЕ

Собчак облила Жириновского водой во время дебатов

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категория: В ФОКУСЕ

Примечательный инцидент произошёл во время дебатов кандидатов в президенты, транслировавшихся на телеканале «Россия-1». Между участниками разгорелся жаркий спор, во время которого Владимир Жириновский, возглавляющий ЛДПР, неоднократно нецензурно выражался в сторону Ксении Собчак.

После нескольких её просьб остановиться, Жириновский в очередной раз оскорбил женщину и попросил вывести её из студии. Не сдержавшись, в ответ на это оскорбления Ксения Собчак вылила на политика стакан воды, стараясь охладить его пыл.

Ведущий программы Владимир Соловьев на протяжении всего конфликта пытался повлиять на Владимира Вольфовича, но его увещания не возымели эффекта.

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