Минобороны подписало контракт на гиперзвуковые ракеты «Авангард»

Стало известно, что Минобороны РФ уже заключило контракт на отлаженное производство ракетных систем «Авангард».

Напомним, что речь идёт о гиперзвуковых ракетах с ядерной силовой установкой со способностью совершать полёты на межконтинентальную дальность. Также стоит отметить, что подобные ракеты отличаются повышенной маневренностью.

Максимально подробно о возможностях системы «Авангард» рассказал непосредственно президент РФ Владимир Путин во время послания Федеральному собранию.

О том, что Министерство обороны уже заключило контракт на серийное производство гиперзвуковой ракеты, стало известно 12 марта 2018 года, спустя 11 дней после послания президента РФ, во время которого Путин заявил о создании новой формы ядерного оружия. О подписанном контракте прессе рассказал Юрий Борисов – заместитель руководителя Минобороны РФ.