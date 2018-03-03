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В ФОКУСЕ

Путин рассказал об особенностях разработки высокотехнологичного оружия

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категория: В ФОКУСЕ

Владимир Путин, лидер РФ, сообщил, что российские предприятия проделали масштабную работу при создании отдельных элементов гиперзвуковой ракеты «Авангард». Он отметил, что над новым высокотехнологичным оружием трудились десятки самых различных научных и производственных комплексов.

По словам российского президента, когда работа над одним из проектов завершилась, то он попросил принести ему список людей, которые заслужили награду. В результате он получил папку с несколькими листами, на которых были отмечены десятки предприятий.

Президенту объяснили, что без тесной кооперации научных и производственных комплексов данные изделия создать бы не удалось. Путин добавил, что все достижения в области оборонно-промышленного комплекса основываются на собственных российских разработках, являющихся результатом труда множества специалистов.

Источник видео: Комсомольская Правда.

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