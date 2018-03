Американцы предлагают назвать новое оружие РФ «буферами Меланьи»

Американские пользователи социальной сети «Твиттер» предложили назвать новейшие оружие РФ «буферами Меланьи», так как они тоже ненастоящие. Некоторые же уверены, что ему отлично подойдет название «Трамп», ведь оно оранжевое, принадлежит России и уничтожает все, к чему прикоснется.

Большинство американцев с недоверием отнеслись к данному известию. По их мнению, сведения об инновационном оружии являются обычным враньем, поэтому предложили дать ему аналогичное название, например «прекратите врать» или «крупномасштабный блеф».

Take part in Vladimir Putin announced name-that-weapon contest for @Russia’s new global-range cruise missile, unmanned underwater drone & laser weaponry

➡️https://t.co/Wdf5PJ7arI

Follow @MoD_Russia🇷🇺 pic.twitter.com/3itKQ35bxq

— Russia in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) 1 марта 2018 г.