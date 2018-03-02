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В ФОКУСЕ

Американцы предлагают назвать новое оружие РФ «буферами Меланьи»

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категория: В ФОКУСЕ

Американские пользователи социальной сети «Твиттер» предложили назвать новейшие оружие РФ «буферами Меланьи», так как они тоже ненастоящие. Некоторые же уверены, что ему отлично подойдет название «Трамп», ведь оно оранжевое, принадлежит России и уничтожает все, к чему прикоснется.

Большинство американцев с недоверием отнеслись к данному известию. По их мнению, сведения об инновационном оружии являются обычным враньем, поэтому предложили дать ему аналогичное название, например «прекратите врать» или «крупномасштабный блеф».

Напоминаем, что на интернет-портале российского Минобороны появилась специальная страничка, на которой любой желающий может предложить свои названия для подводного беспилотника, лазерной системы и крылатой ракеты с ядерным двигателем.

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