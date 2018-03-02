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ГАДЖЕТЫ

Xiaomi показала компьютерную мышь со сканером отпечатков пальцев

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категория: ГАДЖЕТЫ, ТЕХНОЛОГИИ

Сотрудниками компании Xiaomi была продемонстрирована новая компьютерная мышка, получившая название Smart Fingerprint Mouse. Ее уникальность состоит в том, что она оснащена сканером отпечатков пальцев. Она предназначена для работников офисов и ее выход должен будет состояться уже в следующем месяце.

По предварительной информации, новинка обладает средним показателем разрешения оптического сенсора – 1600 dpi. Каждая кнопка мышки рассчитана как минимум на 5 миллионов нажатий. Если же говорить о сканере, то благодаря нему владелец устройства сможет моментально получить доступ ко всем скрытым папкам и файлам.

К тому же дактилоскопический сканер защитит электронную почту пользователя и его личный кабинет в онлайн-банке. Стоимость данного устройства составит 30 долларов (около 1700 рублей по текущему курсу).

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