Dota 2 – краткий обзор

Несмотря на то, что все было уже скопировано с популярной карты Warcraft 3, никто и не мог подумать, что проект наберет такую популярность среди заядлых игроков. Абсолютная новая графика, необычный интерфейс, возможность голосового общения – все это и много другое удалось использовать для того, чтобы игрок полностью погрузился в атмосферу игры.

Теперь немного о самой игре. Сама карта делиться на две части. В игре есть 2 команды по 5 героев в каждой. В начале каждой игры вы выбираете себе одного из 102 героев. Вы автоматически будете играть либо за светлую сторону, либо за. Темную.

Герой в процессе игры получает опыт, золото, может покупать предметы, которые дают или усиливают некоторые способности. Что касается получения золота, автоматически (с периодичностью в одну секунду) игрок получает 1 золото, также за убийство вражеских крипов и больше всего – за убийство героев. Они появляются на базе каждые 30 секунд и сосредотачиваются на 3 сторонах (или лайнах). Цель игры – разрушить вражеское главное здание на базе противника. Казалось, что задача довольно проста, но одержать победу буде довольно сложно, ведь вам будут атаковать не только игроки из противоположной команды, но и монстры. Однако нереального нет, поэтому побеждает та команда, которая сумела быстрее одеть персонажа и поднять ему уровень.

Если вы ни разу не играли в карту Dota, то вам будет просто начать играть в Dota 2, ну а если вам повезло, и вы уже являетесь продвинутым «дотером», то придется просто привыкнуть к новому геймплею. Dota 2 несомненно является одним из лидирующих проектов на рынке онлайн индустрии.