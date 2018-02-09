Соловьев выгнал из студии американского журналиста за оскорбление памяти российского летчика

В эфире известной программы «Вечер с Владимиром Соловьевым», которая транслируется на телеканале Россия 1, произошел скандал. На программу был приглашен американский журналист Грег Вайнер, который позволил себе резко высказаться о подвиге российского пилота Романа Филипова, погибшего в Сирии. Грег Вайнер поставил под сомнение подвиг пилота и признание его героем России.

Владимир Соловьев не стал терпеть таких слов и потребовал, чтобы Грег Вайнер покинул студию. Гости и сам ведущий были оскорблены словами американского журналиста. Однако его поддержал украинский политолог Вячеслав Ковтун, напомнивший о свободе слова.

На слова Ковтуна ответил председатель Госдумы Вячеслав Никонов и сообщил, что в России не может быть «свободы кощунства», тем более в отношении людей ставших героями страны. Сам же Владимир Соловьев отметил, что существует такое понятие, как «уважение к смерти».