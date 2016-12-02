В Гималаях на рекордной высоте обнаружены растения

Несколько образцов высших растений обнаружили чешские ботаники на высоте 6 тысяч 100 метров. Экспедиция работала в Гималаях, вблизи города Ладакх (Индия).

На небольшой полянке произрастали сразу 6 видов подушкообразных растений. Все они миниатюрные, но совершенно здоровые. Листья растений свернуты в розетки, в которых они сохраняют теплый воздух.

Интересно, что в корнях необычных представителей флоры не удалось обнаружить грибы, которые обычно есть в корневой системе высших растений. Однако, там полно бактерий, которые характерны для растений жарких пустынь. Именно эти микроорганизмы, уверены ученые, помогают растениям адаптироваться к столь экстремальным условиям.

Высота 6 тысяч метров над уровнем моря считается границей наземной жизни. До сих пор ученым не удавалось обнаружить растительность выше этой отметки. Кроме сильного холода, разреженного воздуха и сильного ветра, растениям приходится переживать и засуху. Они не могут получать воду из снега, которого в горах полно. А вот осадки в виде дождя в этой местности – огромная редкость.