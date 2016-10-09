В состав первой экспедиции на Марс войдет робот-андроид

В состав будущей экспедиции “The Mars 2020 Mission Investigations Announcement of Opportunity” к Красной планете, которую собирается осуществить NASA (Национальное управление по космическим исследованиям США) в 2020 году, войдет человекоподобный робот-андроид.

Японская корпорация по производству роботов для дома и индустрии азартных игр «Yaskawa Motoman Robotics» на этот раз решила сыграть по-крупному и создала робота-андроида, который первым среди устройств подобного рода будет исследовать загадочный чужой мир. Успешные разработки компании по созданию роботов обеспечили тесное сотрудничество с NASA в этом проекте.

Неполные полтора года и почти 400 миллионов долларов потребовалось армии японских и американских специалистов, чтобы создать чудо робототехники с именем Kyle (Кайл). По инсайдерской информации, разработчики из японской корпорации постарались придать роботу максимум сходства с человеком, не забывая о его функциональных возможностях.

На недавнем брифинге в NASA руководитель одного из подразделений Управления Джанет Каванди (Director of Flight Crew Operations at Johnson Space Center) сообщила, что решение о включении в состав миссии андроида принято NASA в связи с возможной опасностью заражения членов команды неизвестными видами микроорганизмов, вполне вероятно присутствующих в марсианской почве и атмосфере. Андроиду чужие микроорганизмы навредить не смогут.

Планируется также использовать Кайла при изучении выемок, впадин и пещер, где может обнаружиться вода в жидком состоянии. В таком случае андроид сможет обследовать подземные марсианские водоемы без ущерба для себя. К тому же дышать ему абсолютно не нужно и нет опасности утонуть.

Само собой разумеется, Кайла держат за семью замками, дорабатывая некоторые модули и совершенствуя нейронные связи. Миру андроида планируется представить к концу 2017 года.

Автор статьи: Сергей Оркуш