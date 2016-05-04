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ТЕХНОЛОГИИ

Хакеры из Anonymous атаковали Центробанк Греции

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Представители пресс-службы центрального банка Греции сообщили, что сайт банка был атакован злоумышленниками. Организована DDoS-атака была членами организации Anonymous.

По итогам хакерской атаки один из сайтов греческого центробанка прекратил сою работу. Сотрудники банка отметили, что благодаря слаженной работе службы информационной безопасности удалось быстро восстановить работу взломанного сайта, который был недоступен всего несколько минут.

Накануне Anonymous распространили видеоролик, в котором сообщалось, что атака на центральный банк Греции – первый этап операции «Ирак».

По словам представителя группировки, операция предусматривает нападения на центральные банки многих стран мира. Следующие атаки Anonymous обещают совершить в течение месяца.

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