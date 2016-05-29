Официально представлен новый планшет G Pad III 8.0 от LG

На канадском рынке появилась новинка от компании LG, об этом заявил представитель компании. В продажи поступил планшет нового поколения G Pad III 8.0, заявленная стоимость которого равна 184 долларам.

Это действительно гаджет нового поколения, потому как он разительно отличается от своих предшественников. И это касается не только его внешнего вида, но и технических характеристик.

Разрешение экрана нового аппарата 1920х1200 пикселей. Физическая характеристика экрана — 8,5 дюймов. Планшет оснащен мощным стеклом от Gorilla Glass, которое обязано защитить экран при падении.

Рабочий процессор показывает высокую производительность благодаря частоте в 2,1Гц. Оперативная память планшета составляет 2 Гб, а 16 Гб отведено на нужды пользователя. Отметим, что аппарат оснащен одной из новейших версий Android.

Пока что нет официальных данных о том, появится планшет на рынках других стран или нет.