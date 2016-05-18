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ТЕХНОЛОГИИ

Начато производство iPhone 7

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категория: ТЕХНОЛОГИИ

Как сообщает мировая пресса, три тайваньские компании — Foxconn, Wistron и Pegatron, приступили к выполнению заказа по производству новых моделей смартфонов корпорации Apple. Презентация устройств  и начало продаж запланированы на сентябрь текущего года.

К выпуску готовятся сразу три модели смартфонов — iPhone 7, iPhone 7 Plus, а также iPhone 7 Pro. Сообщается, что iPhone 7 будет напоминать шестую модель своими техническими характеристиками.

Новый iPhone оснастят 4,7-дюймовым дисплеем, немного большим – 5,5 дюйма экран будет в модели iPhone 7 Plus. Также известно, что в смартфон будет встроено сразу две камеры, одна из которых сможет измерить фокусное расстояние. Еще одной инновацией станет разъем Smart Connector.

В СМИ также сообщается, что в следующем году, в честь десятилетия корпорации Apple, будут выпущены новые устройства с глобальными изменениями. Так, по предварительной информации, в новых моделях будут использованы OLED-технологии и значительно изменится дизайн корпуса, в частности задняя панель будет выполнена из стекла.

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