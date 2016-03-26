Где найти Гиперборею

Тайны истории одни из самых увлекательных и загадочных. Удивительные и непонятные артефакты, канувшие в небытие целые народы и исчезнувшие цивилизации, уровень развития которых ставит под сомнения наши представления о древнем мире – все это порождает самые невероятные и фантастические гипотезы.

Одной из таких загадочных цивилизаций является Гиперборея – земля, о которой много писали древние, и ничего не знают современные ученые. А ведь именно она, возможно, является прародиной нашей цивилизации, и именно там жили легендарные арии.

Где же искать эту таинственную землю?

Свидетельства древних

Самые подробные описания местонахождения Гипербореи оставили мыслители Античности: Плиний, Геродот, Эсхил, Аристотель. Они были убеждены, что далеко на севере за землями скифов лежит благословенная страна с теплым климатом. И обитают там люди, достигшие совершенства во многих искусствах.

Само название этой страны отражает ее северное происхождение. Гиперборея – расположенная «за Бореем», северным ветром. От скифов ее отделяют высокие горы, простирающиеся с запада на восток. В этой стране солнце не покидает небосвод по полгода, и растут деревья, приносящие удивительные плоды.

Можно было бы эти рассказы посчитать фантазией, но существуют и более древние источники, описывающие таинственную северную землю. В древнеперсидской книге Авеста и в трактатах древнеиндийских мудрецов говорится о землях божественного народа за высокими северными горами, где солнце восходит и заходит два раза в год, а сам народ называют «живущим под Полярной звездой».

Попробуем разобраться

Если верить древним источникам, то Гиперборея должна была находиться на севере Европы, точнее, за Полярным кругом. Однако откуда здесь взялась горная цепь, простирающаяся с запада на восток? Урал на эту роль не подходит, хоть иногда Гиперборею ищут и за этими горами. К тому же климат Заполярья никак нельзя назвать благодатным, и для земледелия он не подходит. Так что же, получается, рассказы древних вымысел? Но почему же совпадают сообщения из источников совершенно разных культур, расположенных далеко друг от друга?

Кроме письменных свидетельств, есть еще и древние карты. Например, карта известного картографа XVI века Герберта Меркатора, составленная им на основании каких-то очень старых источников. На этой карте в районе Северного полюса изображен большой остров даже, скорее, материк. Причем береговая линия не только Европы и Азии, но и Америки почти точно соответствует современной, даже есть Берингов пролив, о котором в то время было не известно.

И все же истории о земле далеко за Полярным кругом долго считались вымыслом. Но научные открытия современности изменили эту точку зрения, и заставили энтузиастов начать активные поиски легендарной прародины.

«Открытие» Гипербореи

В 60-е годы прошлого века под водами Ледовитого океана был обнаружен горный хребет, названный именем Ломоносова. Высота его более 3 000 метров, и, как считают ученые, он ушел под воду 11–12 тысячелетий назад. А до этого времени в районе Северного полюса, действительно, могла быть земля.

Более того, именно 15-12 тысяч лет назад в этом районе был значительно более мягкий и теплый климат. Ученые не исключают, что причиной этого мог быть иной наклон земной оси, а значит, и Северный полюс находился в другом месте.

Какой-то катаклизм вселенского масштаба (возможно, падение гигантского метеорита) привел к тому, что благодатная земля гипербореев оказалась на дне океана, климат стал более суровым и холодным, и людям пришлось уходить на юг. И если бы не было этой катастрофы, то неизвестно, каким бы путем пошло развитие человечества.

Следы исчезнувшей цивилизации

Хочется верить, что народ гипербореев не сгинул бесследно и оставил о себе память не только в сочинениях древних мудрецов. Найти следы этой цивилизации, действительно, можно. Как считают исследователи, искать их надо на побережье Баренцева и Белого морей и островах Новой Земли, которую некоторые считают «осколком» древней Гипербореи.



А, возможно, свидетельства исчезнувшего народа уже находили в этих местах. Например, после войны на Новой Земле были обнаружены немецкие базы подводных лодок, расположенные в огромных рукотворных гротах и тоннелях. Построить их сами немцы не могли – у них на это не было ни времени, ни рабочих.

Автор статьи: Сергей Оркуш

