Онкологические заболевания остаются одной из самых серьезных угроз для здоровья человека, однако ранняя диагностика позволяет значительно повысить шансы на успешное лечение. Профессор Оксана Драпкина, заслуженный врач РФ и академик РАН, рассказала о симптомах, которые могут свидетельствовать о начале злокачественного процесса в организме и требуют немедленного обращения к врачу.

Одним из первых признаков может быть необъяснимая потеря веса. Если человек теряет более 5% массы тела в течение полугода, не меняя привычек питания и образа жизни, это повод насторожиться. Такая потеря веса часто связана с быстрым ростом опухоли, которая потребляет значительное количество питательных веществ, а также с интоксикацией организма продуктами распада опухоли.

Хроническая усталость, продолжающаяся неделями и месяцами, тоже может быть тревожным сигналом. Этот симптом часто связан с воздействием веществ, продуцируемых опухолью, а также с ухудшением аппетита и снижением физической активности.

Кашель, не связанный с инфекционными заболеваниями, и охриплость, особенно если они длятся дольше месяца, требуют внимания. Если при этом появляется кровохарканье, необходимо срочно обратиться к врачу, так как это может быть признаком опухоли легких или гортани.

Нарушение глотания, которое со временем распространяется на жидкую пищу и воду, также может свидетельствовать о наличии опухоли в пищеводе или гортани. Такое состояние возникает из-за сужения просвета органа.

Увеличенные или болезненные лимфоузлы, особенно в области шеи, подмышек или паха, могут быть признаком лимфомы или лейкоза. Изменения на коже, такие как изменение формы, цвета или размера родинок, требуют проверки на меланому.

Хроническая боль, которая не связана с травмами или ушибами и не проходит долгое время, также может быть симптомом. Она может возникать из-за давления опухоли на нервные окончания, нарушения кровообращения или лимфотока.

Нарушения работы желудочно-кишечного тракта и мочевыделительной системы, включая изжогу, запоры, частые позывы к мочеиспусканию или изменение цвета мочи, могут указывать на опухоли желудка, кишечника, мочевого пузыря или простаты.

Особенно опасным симптомом является кровотечение. У женщин оно может проявляться вне менструального цикла и свидетельствовать о раке шейки матки, а у мужчин — кровь в стуле или моче может быть признаком опухолей кишечника или мочевого пузыря.

Важно помнить, что наличие одного или нескольких из перечисленных симптомов не обязательно указывает на рак. Однако любой из них требует консультации с врачом для своевременной диагностики и лечения. Ранняя реакция может спасти жизнь.