В воскресенье Telegram-канал «Изнанка» опубликовал видеозапись удара по пункту временной дислокации украинских военных в Красноармейске. На кадрах видно последствия атаки, в результате которой были поражены позиции подразделений ВСУ.

По данным источников «Изнанки», удар пришёлся по 68-й отдельной егерской бригаде. Сообщается, что по объекту были применены управляемые авиабомбы ФАБ-500, которые уничтожили место сосредоточения украинских сил.

Информации о потерях противника на данный момент не поступало. Однако, как отмечает Telegram-канал, атака стала частью системной работы российских войск по ликвидации временных укрытий и баз противника в зоне боевых действий.

