В ожесточённых боях за Волчанск российские войска продолжают наносить тяжёлые удары по позициям противника. Как сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской весны», операторы беспилотников 1009-го полка ВС РФ опубликовали видео боевой работы. На кадрах зафиксирован момент, когда боеприпас с дрона точно попал в дымоход здания, внутри которого укрывались украинские военнослужащие.

По информации канала, использование ударных БПЛА стало ключевой поддержкой для штурмовых подразделений. Точность дронов позволяет поражать даже хорошо укреплённые укрытия, превращая временные опорные точки украинских войск в смертельные ловушки.

Обстановка в городе остаётся крайне напряжённой. Бои идут за каждый квартал, и украинские формирования несут значительные потери. «Военкоры Русской весны» напоминают, что ещё в конце августа бойцы группировки «Север» ВС РФ форсировали реку Волчья и закрепились на правобережной части Волчанска. Этот манёвр позволил расширить плацдарм и ускорить продвижение российских подразделений вглубь города.

Потеря правобережных позиций стала серьёзным ударом для украинской стороны, так как она лишилась важного опорного района. В то же время российские силы получили возможность развивать наступление и вести бои уже в центральных кварталах.

