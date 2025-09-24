Управление проектами требует дисциплины, структуры и инструментов, которые позволяют видеть картину целиком. Простых списков дел недостаточно: нужен контроль дедлайнов, ресурсов, нагрузки команды и прозрачная коммуникация. Лучшие таск менеджеры для проджекта помогают систематизировать работу, сократить хаос и снизить риски провалов.
В этом рейтинге я собрал 6 наиболее эффективных сервисов для управления проектами в 2025 году. Одни отлично подходят для IT-команд, другие — для маркетинга или кросс-функциональных отделов. Я тестировал интерфейсы, изучал отзывы, проверял гибкость тарифов и отметил, какие сервисы доступны в России, а какие нет.
Короткий список сервисов
- Strive
- ЛидерТаск
- Asana
- ClickUp
- Kaiten
- Jira
Теперь подробно разберём каждый инструмент.
Strive
Strive — российский таск-менеджер, который сочетает простоту и гибкость. В нём можно вести проекты в виде списка, канбан-доски или календаря. Отлично подходит для управления проектами в небольших и средних компаниях. Главная особенность — быстрый и удобный интерфейс без перегрузки.
Основные характеристики:
- Списки, доски и календари
- Гибкие приоритеты и теги
- Мгновенные уведомления
- Мобильное и веб-приложение
Для кого подойдет:
- Менеджеры проектов в малом и среднем бизнесе
- Агентства и проектные группы
- Стартапы
Цена: бесплатный тариф, платные от 290 ₽/пользователь.
Доступно в РФ
Перейти на официальный сайт >>
ЛидерТаск
ЛидерТаск — отечественный таск-менеджер с возможностью работы офлайн. Для проектов это удобно: задачи и заметки доступны даже без подключения к интернету. Есть календарь, приоритеты, разграничение прав и цветовые метки.
Основные характеристики:
- Полноценная работа офлайн
- Календарь и планировщик встреч
- Списки задач и проекты
- Поддержка Windows, macOS, iOS, Android
Для кого подойдет:
- Российские компании с требованиями к локальным решениям
- Проектные офисы и отделы продаж
- Команды, работающие без постоянного интернета
Цена: от 390 ₽/мес. за пользователя.
Доступно в РФ
Asana
Asana — один из самых популярных таск-менеджеров для управления проектами. Поддерживает список задач, канбан, календарь и диаграммы Ганта. Есть инструменты для распределения нагрузки и аналитика. Удобен для средних и больших команд.
Основные характеристики:
- Задачи, канбан, календарь, диаграммы
- Зависимости задач
- Аналитика и отчёты
- Множество интеграций
Для кого подойдет:
- Средние и крупные компании
- Агентства и международные проекты
Цена: от $10,99/мес. за пользователя.
Недоступно в РФ
ClickUp
ClickUp позиционируется как «универсальная рабочая платформа». Подходит для проектов любого уровня: от маленьких задач до масштабных продуктовых разработок. Есть доски, списки, календари, диаграммы Ганта, автоматизация и встроенные документы.
Основные характеристики:
- Гибкие доски и диаграммы
- Автоматизация процессов
- Отчеты и дашборды
- Интеграции с сотней сервисов
Для кого подойдет:
- IT-команды
- Агентства
- Кросс-функциональные проектные группы
Цена: базовый бесплатный тариф, платные — от $7/мес.
Недоступно в РФ
Kaiten
Kaiten — российская платформа, разработанная для Agile и Kanban-методологий. Отлично подходит для управления проектами в IT и корпоративных командах. Позволяет строить скрам-доски, отслеживать метрики потока задач и гибко управлять доступом.
Основные характеристики:
- Scrum и Kanban-доски
- Метрики и аналитика
- Интеграции с Jira, Slack, GitHub
- Гибкая настройка ролей
Для кого подойдет:
- IT-команды
- Проектные офисы
- Крупные компании
Цена: от 490 ₽/пользователь.
Доступно в РФ
Jira
Jira — эталонный инструмент для проектного управления в IT. Поддерживает Scrum, Kanban, бэклог, эпики и спринты. Можно строить сложные workflow и контролировать весь цикл разработки продукта. Используется во многих крупных компаниях.
Основные характеристики:
- Поддержка Scrum и Kanban
- Гибкие workflow
- Интеграции с Confluence и GitHub
- Глубокая аналитика
Для кого подойдет:
- Крупные IT-команды
- Корпоративные проекты
- Аутсорс-разработка
Цена: от $8,15/мес. за пользователя.
Недоступно в РФ
Зачем нужен таск-менеджер для проджекта?
Проект — это всегда множество задач, зависимостей и участников. Без единого центра всё разваливается. Лучшие таск менеджеры для проджекта позволяют:
- видеть прогресс в реальном времени;
- контролировать дедлайны и приоритеты;
- распределять нагрузку в команде;
- уменьшать количество совещаний;
- вести аналитику и отчёты.