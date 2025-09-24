Изображение сгенерировано при помощи нейросети и опубликовано для иллюстрации на discover24.ru

Управление проектами требует дисциплины, структуры и инструментов, которые позволяют видеть картину целиком. Простых списков дел недостаточно: нужен контроль дедлайнов, ресурсов, нагрузки команды и прозрачная коммуникация. Лучшие таск менеджеры для проджекта помогают систематизировать работу, сократить хаос и снизить риски провалов.

В этом рейтинге я собрал 6 наиболее эффективных сервисов для управления проектами в 2025 году. Одни отлично подходят для IT-команд, другие — для маркетинга или кросс-функциональных отделов. Я тестировал интерфейсы, изучал отзывы, проверял гибкость тарифов и отметил, какие сервисы доступны в России, а какие нет.

Короткий список сервисов

  1. Strive
  2. ЛидерТаск
  3. Asana
  4. ClickUp
  5. Kaiten
  6. Jira

Теперь подробно разберём каждый инструмент.

Strive

Strive — российский таск-менеджер, который сочетает простоту и гибкость. В нём можно вести проекты в виде списка, канбан-доски или календаря. Отлично подходит для управления проектами в небольших и средних компаниях. Главная особенность — быстрый и удобный интерфейс без перегрузки.

Основные характеристики:

  • Списки, доски и календари
  • Гибкие приоритеты и теги
  • Мгновенные уведомления
  • Мобильное и веб-приложение

Для кого подойдет:

  • Менеджеры проектов в малом и среднем бизнесе
  • Агентства и проектные группы
  • Стартапы

Цена: бесплатный тариф, платные от 290 ₽/пользователь.

Доступно в РФ

ЛидерТаск

ЛидерТаск — отечественный таск-менеджер с возможностью работы офлайн. Для проектов это удобно: задачи и заметки доступны даже без подключения к интернету. Есть календарь, приоритеты, разграничение прав и цветовые метки.

Основные характеристики:

  • Полноценная работа офлайн
  • Календарь и планировщик встреч
  • Списки задач и проекты
  • Поддержка Windows, macOS, iOS, Android

Для кого подойдет:

  • Российские компании с требованиями к локальным решениям
  • Проектные офисы и отделы продаж
  • Команды, работающие без постоянного интернета

Цена: от 390 ₽/мес. за пользователя.

Доступно в РФ

Asana

Asana — один из самых популярных таск-менеджеров для управления проектами. Поддерживает список задач, канбан, календарь и диаграммы Ганта. Есть инструменты для распределения нагрузки и аналитика. Удобен для средних и больших команд.

Основные характеристики:

  • Задачи, канбан, календарь, диаграммы
  • Зависимости задач
  • Аналитика и отчёты
  • Множество интеграций

Для кого подойдет:

  • Средние и крупные компании
  • Агентства и международные проекты

Цена: от $10,99/мес. за пользователя.

Недоступно в РФ

ClickUp

ClickUp позиционируется как «универсальная рабочая платформа». Подходит для проектов любого уровня: от маленьких задач до масштабных продуктовых разработок. Есть доски, списки, календари, диаграммы Ганта, автоматизация и встроенные документы.

Основные характеристики:

  • Гибкие доски и диаграммы
  • Автоматизация процессов
  • Отчеты и дашборды
  • Интеграции с сотней сервисов

Для кого подойдет:

  • IT-команды
  • Агентства
  • Кросс-функциональные проектные группы

Цена: базовый бесплатный тариф, платные — от $7/мес.

Недоступно в РФ

Kaiten

Kaiten — российская платформа, разработанная для Agile и Kanban-методологий. Отлично подходит для управления проектами в IT и корпоративных командах. Позволяет строить скрам-доски, отслеживать метрики потока задач и гибко управлять доступом.

Основные характеристики:

  • Scrum и Kanban-доски
  • Метрики и аналитика
  • Интеграции с Jira, Slack, GitHub
  • Гибкая настройка ролей

Для кого подойдет:

  • IT-команды
  • Проектные офисы
  • Крупные компании

Цена: от 490 ₽/пользователь.

Доступно в РФ

Jira

Jira — эталонный инструмент для проектного управления в IT. Поддерживает Scrum, Kanban, бэклог, эпики и спринты. Можно строить сложные workflow и контролировать весь цикл разработки продукта. Используется во многих крупных компаниях.

Основные характеристики:

  • Поддержка Scrum и Kanban
  • Гибкие workflow
  • Интеграции с Confluence и GitHub
  • Глубокая аналитика

Для кого подойдет:

  • Крупные IT-команды
  • Корпоративные проекты
  • Аутсорс-разработка

Цена: от $8,15/мес. за пользователя.

Недоступно в РФ

Зачем нужен таск-менеджер для проджекта?

Проект — это всегда множество задач, зависимостей и участников. Без единого центра всё разваливается. Лучшие таск менеджеры для проджекта позволяют:

  • видеть прогресс в реальном времени;
  • контролировать дедлайны и приоритеты;
  • распределять нагрузку в команде;
  • уменьшать количество совещаний;
  • вести аналитику и отчёты.
