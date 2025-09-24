Управление проектами требует дисциплины, структуры и инструментов, которые позволяют видеть картину целиком. Простых списков дел недостаточно: нужен контроль дедлайнов, ресурсов, нагрузки команды и прозрачная коммуникация. Лучшие таск менеджеры для проджекта помогают систематизировать работу, сократить хаос и снизить риски провалов.

В этом рейтинге я собрал 6 наиболее эффективных сервисов для управления проектами в 2025 году. Одни отлично подходят для IT-команд, другие — для маркетинга или кросс-функциональных отделов. Я тестировал интерфейсы, изучал отзывы, проверял гибкость тарифов и отметил, какие сервисы доступны в России, а какие нет.

Короткий список сервисов

Strive ЛидерТаск Asana ClickUp Kaiten Jira

Теперь подробно разберём каждый инструмент.

Strive

Strive — российский таск-менеджер, который сочетает простоту и гибкость. В нём можно вести проекты в виде списка, канбан-доски или календаря. Отлично подходит для управления проектами в небольших и средних компаниях. Главная особенность — быстрый и удобный интерфейс без перегрузки.

Основные характеристики:

Списки, доски и календари

Гибкие приоритеты и теги

Мгновенные уведомления

Мобильное и веб-приложение

Для кого подойдет:

Менеджеры проектов в малом и среднем бизнесе

Агентства и проектные группы

Стартапы

Цена: бесплатный тариф, платные от 290 ₽/пользователь.

Доступно в РФ

ЛидерТаск

ЛидерТаск — отечественный таск-менеджер с возможностью работы офлайн. Для проектов это удобно: задачи и заметки доступны даже без подключения к интернету. Есть календарь, приоритеты, разграничение прав и цветовые метки.

Основные характеристики:

Полноценная работа офлайн

Календарь и планировщик встреч

Списки задач и проекты

Поддержка Windows, macOS, iOS, Android

Для кого подойдет:

Российские компании с требованиями к локальным решениям

Проектные офисы и отделы продаж

Команды, работающие без постоянного интернета

Цена: от 390 ₽/мес. за пользователя.

Доступно в РФ

Asana

Asana — один из самых популярных таск-менеджеров для управления проектами. Поддерживает список задач, канбан, календарь и диаграммы Ганта. Есть инструменты для распределения нагрузки и аналитика. Удобен для средних и больших команд.

Основные характеристики:

Задачи, канбан, календарь, диаграммы

Зависимости задач

Аналитика и отчёты

Множество интеграций

Для кого подойдет:

Средние и крупные компании

Агентства и международные проекты

Цена: от $10,99/мес. за пользователя.

Недоступно в РФ

ClickUp

ClickUp позиционируется как «универсальная рабочая платформа». Подходит для проектов любого уровня: от маленьких задач до масштабных продуктовых разработок. Есть доски, списки, календари, диаграммы Ганта, автоматизация и встроенные документы.

Основные характеристики:

Гибкие доски и диаграммы

Автоматизация процессов

Отчеты и дашборды

Интеграции с сотней сервисов

Для кого подойдет:

IT-команды

Агентства

Кросс-функциональные проектные группы

Цена: базовый бесплатный тариф, платные — от $7/мес.

Недоступно в РФ

Kaiten

Kaiten — российская платформа, разработанная для Agile и Kanban-методологий. Отлично подходит для управления проектами в IT и корпоративных командах. Позволяет строить скрам-доски, отслеживать метрики потока задач и гибко управлять доступом.

Основные характеристики:

Scrum и Kanban-доски

Метрики и аналитика

Интеграции с Jira, Slack, GitHub

Гибкая настройка ролей

Для кого подойдет:

IT-команды

Проектные офисы

Крупные компании

Цена: от 490 ₽/пользователь.

Доступно в РФ

Jira

Jira — эталонный инструмент для проектного управления в IT. Поддерживает Scrum, Kanban, бэклог, эпики и спринты. Можно строить сложные workflow и контролировать весь цикл разработки продукта. Используется во многих крупных компаниях.

Основные характеристики:

Поддержка Scrum и Kanban

Гибкие workflow

Интеграции с Confluence и GitHub

Глубокая аналитика

Для кого подойдет:

Крупные IT-команды

Корпоративные проекты

Аутсорс-разработка

Цена: от $8,15/мес. за пользователя.

Недоступно в РФ

Зачем нужен таск-менеджер для проджекта?

Проект — это всегда множество задач, зависимостей и участников. Без единого центра всё разваливается. Лучшие таск менеджеры для проджекта позволяют: