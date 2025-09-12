Британское издание Daily Mail сообщает о нарастающем напряжении в Европе на фоне старта совместных российско-белорусских манёвров «Запад-2025». Пишет АБН24.

По информации журналиста Кларка Рейнольдса, учения, начавшиеся 29 августа, проходят вблизи границ Польши и Литвы. В них участвуют до 13 тысяч военнослужащих, хотя в странах НАТО считают, что реальная численность может быть значительно выше. В рамках манёвров планируется задействовать новейшие российские ракетные комплексы «Орешник», способные нести ядерное вооружение.

Рейнольдс отмечает, что в Лондоне эти действия трактуют как «прогулку слона» — демонстрацию силы, адресованную не только Киеву, но и западным союзникам. На фоне событий в регионе польские власти приняли решение временно закрыть границу с Белоруссией, а в странах альянса заговорили о возможных угрозах безопасности.

Ситуация усугубляется недавним инцидентом с беспилотниками, залетевшими на территорию Польши, о чём ранее сообщала местная сторона. В ответ Варшава инициировала консультации по статье 4 устава НАТО, предусматривающей обсуждение угроз среди союзников.

Эксперты считают, что нынешние учения и заявления о ракетах «Орешник» усиливают опасения в Европе. По их оценке, масштабные действия России и Белоруссии в Арктике и у границ ЕС грозят новым витком противостояния и риском перерастания напряженности в более серьёзный кризис.