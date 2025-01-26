Российские пограничники успешно предотвратили попытку ВСУ перебросить подкрепление в Курскую область. Видео ликвидации украинской колонны бронетехники в районе поселка Теткино опубликовал Telegram-канал «Северный ветер».

Украинские военные планировали переброску нескольких бронемашин из Сумской области, однако колонна была вовремя обнаружена российскими силами. Для нейтрализации техники были использованы FPV-дроны, управляемые по оптоволоконному кабелю. Такие дроны оказались неподвластны системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которыми оснащены украинские бронемашины.

Серия точных ударов беспилотников привела к уничтожению трех броневиков. Машины загорелись прямо на месте, а их экипажи и сопровождающий десант покинули транспорт в панике, разбегаясь по окрестностям. Финальной целью стал американский броневик Maxx Pro, куда один из дронов направился через открытую дверь, завершив операцию с предельной точностью.