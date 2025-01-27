В Красноярском крае завершилось расследование в отношении владельца аквакомплекса, где летом 2024 года произошло заражение ребенка энтеровирусным менингитом. Судебные приставы закрыли исполнительное производство, подтвердив, что компания нарушила санитарные нормы, что могло стать причиной заболевания.

История началась с семейного отдыха в популярном загородном комплексе в Емельяновском районе. После посещения бассейна один из детей почувствовал недомогание, а позже врачи диагностировали у него менингит. К счастью, остальные члены семьи избежали заражения.

Проверки показали, что вода в бассейне не соответствовала гигиеническим стандартам, а персонал комплекса не прошел обязательные медицинские осмотры. Это создало угрозу для здоровья посетителей. Владелец аквакомплекса был оштрафован, а дальнейшая судьба объекта пока остается под вопросом.

Сейчас ситуация находится на контроле у судебных приставов и Роспотребнадзора. Напомним, что энтеровирусные инфекции чаще всего распространяются в теплое время года через загрязненную воду, немытые продукты или несоблюдение правил гигиены.

Этот случай стал серьезным сигналом для владельцев подобных объектов: пренебрежение санитарными нормами может привести не только к финансовым потерям, но и к угрозе для жизни и здоровья людей.