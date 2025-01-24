В России набирает популярность рискованная процедура смены цвета глаз, стоимость которой достигает одного миллиона рублей. Процедура, известная как кератопигментация, появилась на Западе около двух лет назад и в последний год активно стала предлагаться российскими клиниками. Однако врачи предупреждают о серьёзных последствиях, вплоть до полной потери зрения.

Суть процедуры заключается в лазерном воздействии на роговицу и введении специальных красителей, которые меняют её цвет. Однако, как выяснилось, ни клиники, ни используемые материалы в России не имеют необходимых сертификатов. Стоимость такой операции в Москве достигает миллиона рублей, в то время как за границей цена варьируется около 500 тысяч рублей.

Российские офтальмологи крайне негативно относятся к этой модной тенденции. По их словам, введение пигмента может привести к тяжёлым осложнениям, включая атрофию роговицы, воспалительные процессы и даже слепоту. Главная опасность заключается в том, что краска остаётся в глазу навсегда, и если у пациента возникнет непереносимость, устранить последствия будет невозможно.

Эксперты называют кератопигментацию «безумием», подчёркивая, что риски существенно перевешивают возможные эстетические преимущества. Роговица — это важный защитный слой глаза, и любое вмешательство в её структуру может нарушить зрительные функции. В долгосрочной перспективе последствия процедуры могут оказаться необратимыми.