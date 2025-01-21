Петербургская компания «Девайс Консалтинг» получила значительный грант от Фонда Национальной технологической инициативы (НТИ) в размере 30 миллионов рублей для разработки уникального беспилотного летательного аппарата. Об этом сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков. Финансирование стало возможным благодаря участию компании в проекте Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем (НПЦ БАС), созданного на базе «Технопарка Санкт-Петербурга».

Отличительной особенностью нового беспилотника является его конструкция в форме крыла, которая кардинально отличается от привычных квадрокоптеров. Такое решение обеспечивает широкий спектр применения устройства в гражданских целях. Беспилотник сможет использоваться для мониторинга акваторий и экологической обстановки, выявления утечек и загрязнений с воздуха, а также доставки различных грузов. Разработчики также уделили особое внимание созданию доступной платформы для обучения операторов беспилотных летательных аппаратов, что расширяет его потенциал.

Вице-губернатор отметил, что успешная реализация проекта стала ярким примером действенной поддержки инновационных предприятий со стороны городских властей и «Технопарка Санкт-Петербурга». Резиденты НПЦ БАС имеют доступ к современным инжиниринговым центрам, бизнес-инкубаторам и другим элементам инфраструктуры технопарка, что помогает им эффективно разрабатывать и внедрять передовые технологии.

Особое внимание уделяется и национальному проекту «Беспилотные авиационные системы», в рамках которого Санкт-Петербург уже зарекомендовал себя как ключевой центр профессиональной экспертизы и инноваций в этой области. По словам Кирилла Полякова, созданные меры поддержки способствуют не только развитию новых технологий, но и укрепляют статус города как ведущей площадки для реализации высокотехнологичных инициатив.