Китайские ученые завершили испытания новой разработки — боевого микроволнового излучателя, который, по своему принципу действия, напоминает знаменитый лазер «Звезды смерти» из культовой киносаги «Звездные войны». Об этом сообщает издание South China Morning Post. Разработка представляет собой революционное оружие нового поколения, способное точно фокусировать электромагнитное излучение для уничтожения целей.

Система микроволнового излучателя состоит из нескольких платформ, размещенных в разных точках. Эти платформы синхронизируют и объединяют потоки микроволн, формируя мощный энергетический луч, направленный на конкретную цель. Подобная технология ранее считалась практически невозможной для реализации, но китайские ученые доказали обратное, создав рабочую модель из семи излучающих устройств.

Разработка может стать инструментом, способным нейтрализовать дроны, военные самолеты и спутники. Более того, система способна подавлять сигналы GPS, что делает её особенно полезной в противодействии американским системам навигации. По данным SCMP, подобное оружие было впервые испытано в прошлом году, однако технология всё ещё требует доработки, прежде чем сможет быть использована на поле боя.

Примечательно, что работа над проектом в Китае началась несколько лет назад, когда ученые активно искали способы создания эффективного оружия для подавления современной высокотехнологичной техники противника. В основе технологии лежит возможность синхронизации нескольких источников излучения и их точной фокусировки, что ранее считалось исключительно теоретической концепцией.

Несмотря на успех в создании системы, остаются вопросы о её практическом применении в реальных условиях. По мнению экспертов, для полной интеграции микроволнового излучателя в вооруженные силы потребуется время. Тем не менее, потенциальные возможности этой разработки вызывают интерес у военных аналитиков, которые отмечают её значительный потенциал в изменении тактики современных боевых действий.