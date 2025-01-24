В американском штате Аризона произошёл шокирующий случай жестокого обращения с ребёнком, который закончился трагедией. 13-летняя Мелани Лухан скончалась после многолетнего насилия со стороны своей матери и бабушки. Девочка была найдена мёртвой в доме, где её держали в нечеловеческих условиях, сообщает Mirror.

Тело ребёнка, обнаруженное полицией, было покрыто многочисленными синяками и ранами. Бабушка Мелани, 55-летняя женщина, заявила, что девочка якобы упала с лестницы. Однако помощь она не вызвала, считая, что состояние ребёнка стабилизируется само по себе.

Расследование вскрыло ужасающие детали жизни девочки. В доме были обнаружены доказательства систематического жестокого обращения: Мелани содержали в клетке, покрытой экскрементами. Как выяснили правоохранители, мать девочки, Джейми Ходжес, и её бабушка использовали клетку в качестве средства «контроля» над ребёнком.

Обе женщины были задержаны и обвинены в жестоком обращении с детьми. Полиция изъяла остальных детей, находившихся в семье, возрастом от 2 до 15 лет. Выяснилось, что дети не посещали школу и также подвергались различным формам пренебрежения и насилия.

Этот случай вызвал широкий общественный резонанс, а местные власти приступили к проверке системы опеки, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий. Пока остальные дети находятся под защитой социальных служб, следствие продолжает изучать обстоятельства, которые могли способствовать столь долгому игнорированию очевидных признаков насилия в этой семье.