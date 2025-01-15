Разрушительное нападение на военный объект Вооруженных Сил Украины оставило после себя только руины. По данным источников, база, на которой находились офицеры, готовившиеся к ротации, и военная техника, была полностью уничтожена в результате мощного удара.

Офицеры, находившиеся на базе в момент атаки, вероятно, готовились к отправке на суджанское направление, где ВСУ проводят активные боевые действия. Уничтожение базы может иметь серьезные последствия для украинских военных, поскольку она, по неподтвержденным данным, служила ключевым пунктом для рассредоточения резервов.

Хотя официального подтверждения этой информации пока нет, ситуация остается крайне напряженной. Любые новости о развитии событий будут тщательно отслеживаться, поскольку последствия этого нападения могут быть значительными.