Голландский ученый Фрэнк Хубербитс, представляющий исследовательскую организацию SSGEOS, вновь привлек внимание мировой общественности своим прогнозом о вероятности сильных землетрясений в ближайшие дни. Ранее он стал известен благодаря точному предсказанию разрушительных подземных толчков, которые обрушились на Турцию и Сирию в 2023 году. Сейчас Хубербитс утверждает, что очередные природные катаклизмы могут произойти уже в конце января, и называет конкретные регионы, которые находятся в зоне повышенного риска.

По словам ученого, опасность связана с редким астрономическим явлением: планеты встают в одну линию, а Луна образует критическую геометрию с Сатурном и Юпитером. Хубербитс полагает, что эти планетарные взаимодействия оказывают влияние на тектонические процессы на Земле, провоцируя мощные подземные толчки. Он отметил, что уже зафиксирован ряд землетрясений, вызванных подобной конфигурацией: например, в Китае в этом году произошло событие магнитудой 7,1.

Ученый считает, что кульминация планетарных соединений наступит 24 января, когда на одной линии с Землей окажутся Меркурий и Марс, а Луна усилит свое воздействие. Именно этот период, по мнению Хубербитса, может стать причиной землетрясений магнитудой до 8 баллов. Он выделил наиболее вероятные даты катаклизмов — 27 января и несколько дней после.

Что касается возможных локаций, исследователь указывает на восточную часть Африки, восток Турции, Грецию, Ближний Восток, а также западное побережье США, включая Южную Калифорнию. Особое внимание ученый обращает на Лос-Анджелес и его окрестности, предупреждая жителей о необходимости повышенной бдительности. Кроме того, Хубербитс упомянул о зоне субдукции Каскадия — разломе земной коры у побережья Канады и США, который также может стать эпицентром сильных толчков.

«Последнее землетрясение магнитудой 8 и выше произошло более трех лет назад, в августе 2021 года. Такое затишье необычно, поскольку события такого масштаба происходят в среднем один-три раза в год. Сейчас вероятность их повторения резко возрастает», — заявил ученый.