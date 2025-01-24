Одинокие женщины оказываются счастливее своих одиноких ровесников-мужчин. К такому выводу пришли психологи из Университета Торонто в результате всестороннего исследования гендерных различий в благополучии одиноких людей. Это первое крупное исследование подобного рода, результаты которого были опубликованы в журнале «Социальная психология и наука о личности».

Кандидат наук с факультета психологии университета Элейн Хоан отметила, что женщинам проще адаптироваться к жизни в одиночестве. «Мы начинаем понимать, почему одинокие женщины живут лучше, чем одинокие мужчины», — подчеркнула исследовательница.

В рамках работы Хоан и профессор Джефф Макдональд проанализировали данные о благополучии 6 тысяч человек. В исследовании рассматривались такие параметры, как уровень удовлетворённости жизнью, степень удовлетворения текущим статусом в отношениях, сексуальная удовлетворённость и потребность в партнёрстве.

Результаты показали, что женщины в одиночестве более довольны своей жизнью и реже ощущают необходимость иметь партнёра. В отличие от них, мужчины сильнее боятся одиночества, что негативно сказывается на их общем состоянии. Особенно это заметно среди мужчин младшего возраста, в то время как представители старшего поколения справляются с одиночеством лучше.

Учёные подчёркивают, что такие различия могут быть связаны с социальными и культурными стереотипами, а также различиями в психологической устойчивости. Женщины, как правило, лучше развивают социальные связи, которые помогают компенсировать отсутствие романтического партнёра, и чаще находят источники удовлетворения в карьере, хобби и саморазвитии. Мужчины, напротив, сильнее зависят от отношений, чтобы чувствовать себя реализованными.