Российское Министерство обороны отчиталось о масштабных ответных ударах, нанесённых по объектам на территории Украины после использования ВСУ ракет «Атакамс» в Белгородской области. Как сообщает издание «Царьград», удары охватили 143 района, где расположены ключевые объекты инфраструктуры, подконтрольной Киеву.

По информации оборонного ведомства, в ходе операций были задействованы оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия. Удары пришлись по военным аэродромам, производственным цехам для сборки беспилотников и другим стратегически важным объектам. «Мы нанесли поражение инфраструктуре, использовавшейся для обеспечения военных нужд Украины», — заявили представители Минобороны РФ.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов предупреждал, что любые удары по российской территории, особенно с использованием вооружений НАТО, не останутся безнаказанными. Ответные меры, по его словам, будут гораздо более масштабными и болезненными для противника. Действия российских войск подтвердили этот тезис на практике.

Напомним, что в конце ноября в ответ на атаку ВСУ по Белгородской области Россия применила новейшую ракету средней дальности «Орешник». Её испытания проходили на полигоне в Архангельской области. Одной из целей стал завод «Южмаш» в Днепропетровске, где, по данным разведки, производились компоненты для ракетных систем и собиралось натовское вооружение.

Президент Владимир Путин ранее сообщил, что Генштаб и Министерство обороны уже сформировали список приоритетных целей для дальнейших ударов. По словам главы государства, в перечень включены и центры принятия решений на территории Украины, что может существенно изменить характер и масштаб конфликта.