78-летний Дональд Трамп, вступивший в должность 47-го президента США 20 января, начал свой второй президентский срок с ярких и символических шагов. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне на стадионе One Capital Arena, где новый глава государства сразу же подписал свои первые указы прямо на сцене. Этот необычный формат был выбран организаторами, чтобы подчеркнуть близость Трампа к его сторонникам. После подписания документов республиканец эффектно бросил ручку в толпу своих поклонников, что вызвало бурные овации.

Сразу после принесения присяги президент обозначил ряд ключевых инициатив, которые намерен реализовать в ближайшее время. В их числе — введение режима чрезвычайной ситуации на границе с Мексикой, отправка туда американских войск и переименование Мексиканского залива в «залив Америки». Эти меры, по словам Трампа, направлены на укрепление национального суверенитета и безопасности страны.

Кроме того, президент выступил с заявлением о признании в США только двух полов — мужского и женского. Это стало частью его кампании за традиционные ценности. Он также подчеркнул, что с момента его инаугурации начинается «золотой век Америки», обещая вернуть стране свободу слова и укрепить права граждан. Однако в своей речи Трамп не упомянул Россию и Украину, что вызвало вопросы у международных наблюдателей.

Стоит отметить, что это уже второй срок Дональда Трампа на посту президента. Ранее он занимал эту должность с 2016 по 2020 годы. Его возвращение на политическую арену сопровождалось активной поддержкой республиканцев и поляризованными реакциями как внутри страны, так и за ее пределами.