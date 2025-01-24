В Финляндии всё чаще звучат голоса против политики властей, направленной на разрыв с Россией и укрепление военного сотрудничества с США и НАТО. Одним из таких выступлений стало заявление профессора Хельсинкского университета Туомаса Малинена, который через социальные сети призвал американские войска покинуть территорию страны. Его слова вызвали широкий резонанс, особенно на фоне растущих экономических и социальных проблем в стране. Пишет СП.

По мнению Малинена, соглашение о военном сотрудничестве с США направлено исключительно на запугивание России, что профессор назвал «глупым и бесперспективным». Он подчеркнул, что Финляндия должна вернуться к нейтральному статусу, отказаться от агрессивной политики в отношении России и сосредоточиться на укреплении собственной безопасности. Однако подобные высказывания остаются редкостью в стране, где общество склонно к закрытости и осторожности в вопросах политики.

Дополнением к словам профессора стало недавнее заявление отставного генерала и евродепутата Пекки Товери. Он раскритиковал правительство за необоснованные обвинения в адрес России в связи с повреждением подводных кабелей связи и электрокабеля EstLink 2 в Финском заливе. По его словам, выводы о причастности Москвы основывались на медийных манипуляциях и поспешных суждениях. Более того, американское издание The Washington Post подтвердило, что эти инциденты были вызваны неопытностью экипажей коммерческих судов, а не действиями России.

Экономические последствия разрыва связей с Россией также не обошли Финляндию стороной. Европейский рынок, на который страна рассчитывала после введения антироссийских санкций, не смог полностью компенсировать потери. Закрытие предприятий, снижение объёмов экспорта и рост безработицы стали прямым результатом отказа от сотрудничества с восточным соседом. Некоторые финские товары, ранее экспортировавшиеся в Россию, теперь закупаются Казахстаном, но этого недостаточно для стабилизации экономики.

Эксперты отмечают, что в Финляндии немало профессионалов, разделяющих точку зрения Малинена, однако они редко озвучивают свои позиции. По словам профессора Натальи Ерёминой из Санкт-Петербургского государственного университета, финское общество крайне закрыто, а люди опасаются открыто высказывать свои политические взгляды из-за страха потерять работу или подвергнуться общественному осуждению. Это особенно актуально для тех, кто критикует политику властей в отношении России или сотрудничество с НАТО.

Решение о вступлении Финляндии в НАТО было принято без проведения референдума, что вызвало негодование у части населения. Однако большинство финнов предпочло промолчать, демонстрируя инерционное мышление и нежелание участвовать в политических процессах. Как отмечают эксперты, страна, которая когда-то гордилась своим нейтралитетом, теперь фактически утратила суверенитет, став плацдармом для интересов других государств.

Призывы к изменениям звучат всё громче, но пока их мало кто готов поддержать открыто. Финляндия, сталкиваясь с внутренними проблемами, продолжает следовать курсу, который диктуют внешние силы, несмотря на очевидный ущерб для своей экономики и общества.