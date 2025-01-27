Российские войска взяли под контроль секретный подземный комплекс в Часовом Яре, который ранее использовался украинскими силами и инструкторами НАТО. По данным источников, объект, представляющий собой разветвленную сеть бункеров и тоннелей, стал ареной ожесточенных боев. В результате операции уничтожено около 40 боевиков, а оставшиеся, по мнению военных, вряд ли смогут долго продержаться в изоляции под землей.

Как сообщил генерал-лейтенант Апти Алаудинов, этот объект изначально служил штабом для украинских карательных операций на Донбассе. После освобождения Артемовска (Бахмута) в 2023 году здесь разместились офицеры НАТО и Вооруженных сил Украины. Подземный комплекс, состоящий из нескольких уровней, был частично разрушен еще в марте прошлого года в результате мощного удара российских войск.

Специалисты до сих пор спорят о том, какое именно оружие использовалось для уничтожения укреплений. По одной из версий, это могла быть бетонобойная фугасная авиабомба большой мощности, способная пробивать несколько этажей подземных сооружений. Военный эксперт Александр Ивановский пояснил, что такие боеприпасы, оснащенные замедленным взрывателем, специально разработаны для разрушения железобетонных конструкций.

Среди возможных жертв мартовского удара называют польского генерала Адама Марчака, чья гибель была официально зафиксирована как «смерть при неясных обстоятельствах». Также в тот период скончались несколько высокопоставленных военных из США и Франции, что вызывает вопросы у экспертов.

Сейчас российские силы продолжают зачистку объекта, хотя основные боевые действия уже завершены. По мнению аналитиков, захват этого стратегического пункта может стать важным этапом в развитии ситуации на фронте.