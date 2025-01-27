Салман Хан, основатель знаменитой Академии Хана, продолжает удивлять мир своими инновационными подходами к образованию. В своей новой книге «Новые миры образования. Трансформация обучения в эпоху искусственного интеллекта» он исследует, как ИИ может стать неотъемлемой частью учебного процесса. Книга, уже получившая одобрение от Билла Гейтса, выходит в русском переводе в январе 2024 года в издательстве «Альпина ПРО».

Одним из ключевых проектов Академии Хана стал ИИ-репетитор Ханмиго, разработанный совместно с OpenAI. Этот инструмент не просто помогает ученикам с домашними заданиями, но и становится их соавтором, предлагая обратную связь и помогая улучшить навыки письма. Ханмиго не заменяет ученика, а работает вместе с ним, что делает процесс обучения более интерактивным и персонализированным.

Однако внедрение ИИ в образование вызывает и тревоги. Профессор Даррен Хик из Университета Фурмана стал одним из первых, кто столкнулся с проблемой использования ChatGPT студентами для написания курсовых работ. Он обнаружил, что ИИ может генерировать тексты, которые сложно отличить от написанных человеком, но при этом они часто содержат ошибки. Это заставило его задуматься о будущем письменных заданий в эпоху ИИ.

Хик, как и многие другие преподаватели, пришел к выводу, что запрещать ИИ бессмысленно. Вместо этого он предлагает пересмотреть подход к обучению. Например, использовать ИИ как инструмент для создания черновиков, которые затем ученики будут дорабатывать самостоятельно. Это не только помогает студентам улучшить свои навыки, но и позволяет преподавателям лучше понять, где именно ученикам нужна помощь.

Итан Моллик, доцент Уортонской школы, также поддерживает эту идею. Он считает, что ИИ может стать мощным инструментом для тех, кто испытывает трудности с письмом. По его словам, ChatGPT помогает студентам, особенно тем, для кого английский не является родным языком, улучшить свои работы и повысить уровень критического мышления.

Но как быть с традиционными заданиями, такими как сочинения? Моллик предлагает переосмыслить их цели. Если раньше письменные работы были способом оценить навыки учеников, то теперь они могут стать площадкой для совместной работы с ИИ. Например, ученики могут использовать ИИ для генерации идей, проверки фактов или улучшения структуры текста, но основная работа — анализ, аргументация и выводы — останется за ними.

Ханмиго, в свою очередь, помогает не только ученикам, но и преподавателям. Он предоставляет подробный отчет о том, как ученик работал над заданием, какие ошибки допустил и как их исправил. Это позволяет учителям лучше понять сильные и слабые стороны каждого ученика.

Но ИИ не ограничивается только письмом. В Академии Хана уже тестируют инструменты, которые помогают ученикам глубже понимать прочитанное. Например, ученики могут общаться с персонажами книг, задавать им вопросы и обсуждать ключевые темы. Это не только делает процесс обучения более увлекательным, но и помогает развивать критическое мышление.

Однако внедрение ИИ в образование — это не только новые возможности, но и вызовы. Как отмечает Хан, важно не потерять из виду главную цель образования — развитие самостоятельного мышления и творческих способностей. ИИ должен быть помощником, а не заменой.

В будущем, по мнению Хана, образование станет более гибким и персонализированным. Ученики смогут использовать ИИ для решения сложных задач, а преподаватели — для более точной оценки их прогресса. Но главное — это сохранить баланс между технологиями и человеческим подходом, чтобы каждый ученик мог раскрыть свой потенциал.

ИИ уже меняет образование, и те, кто готовы адаптироваться, смогут извлечь из этого максимум пользы. Как говорит Хан: «Мы не можем игнорировать изменения, которые приносит ИИ. Но мы можем использовать их, чтобы сделать обучение более эффективным и увлекательным для всех».