Российские военные получили новый инструмент для борьбы с беспилотниками. Концерн “Калашников” разработал тактическую опору для стрелкового оружия, которая уже прошла испытания в зоне спецоперации. Устройство позволяет эффективно поражать малоразмерные воздушные цели на расстоянии до 300 метров, а также наземные цели на дистанции до 1000 метров.

Новинка представляет собой складную телескопическую треногу с регулируемой высотой и подвижным верхним станком. В зависимости от модификации, на опору можно установить один или два пулемёта Калашникова, пулемёт Дегтярёва или автоматы. Вес конструкции варьируется от 15 до 38 килограммов, что делает её достаточно мобильной для полевых условий.

“Испытания подтвердили, что опора полностью соответствует требованиям борьбы с беспилотниками с использованием стрелкового оружия”, – заявили в концерне.

Интересно, что подобные решения уже активно применяются на передовой. Например, крымские десантники создали собственную спаренную пулемётную установку на базе автомобиля-багги. Два пулемёта ПКТ калибром 7,62 мм, установленные на станине, обеспечивают высокую плотность огня, что особенно эффективно против дронов.

“Мы создали эту установку для поддержки боевых машин и борьбы с беспилотниками, – пояснил один из десантников. – Пулемёты могут работать как одновременно, так и по отдельности, что даёт нам преимущество в бою”.

Кроме того, российские бойцы активно используют охотничьи дробовики для борьбы с дронами. Выстрел дробью или картечью охватывает большую площадь, что повышает шансы на поражение воздушной цели.

“Калашников” готов производить тактические опоры в необходимых объёмах, что может значительно усилить возможности российских войск в борьбе с беспилотными угрозами.