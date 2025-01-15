В России разработан новый стандарт для спутникового интернета вещей, работающего в режиме реального времени. Он призван облегчить контроль и управление беспилотными аппаратами и роботизированными комплексами.

Согласно документу, разработанному техническим комитетом “Кибер-физические системы” и ФГБУ НИИР, входящим в структуру Минцифры, предложены технические рекомендации для создания архитектуры системы, сетевой инфраструктуры и типовых абонентских устройств, функционирующих в реальном времени. Эти устройства будут использоваться для предоставления услуг интернета вещей через низкоорбитальные спутниковые системы, интегрированные с наземными сетями.

Новый стандарт позволяет, в частности, создавать системы контроля и управления беспилотными авиационными системами (БАС) вне прямой видимости. Он описывает методы обеспечения работы в реальном времени и предлагает вариант реализации для БАС. Сети на базе LoRa могут быть созданы как операторами связи, так и непосредственно заказчиками. Скорость передачи данных в таких сетях варьируется от 100 бит/с до 50 кбит/с при ширине канала 200 кГц.

Стандарт начнет действовать с 1 февраля 2025 года, его апробация продлится три года. Ранее сообщалось, что российские разработчики и производители БАС теперь могут самостоятельно выполнять функции независимой инспекции при сертификации авиационной техники.