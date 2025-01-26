Российская система ПВО С-500 “Прометей” продолжает вызывать обеспокоенность у стран НАТО и Украины. По данным издания The National Interest, первое подразделение, оснащенное этой новейшей системой, уже сформировано и находится в высокой степени боевой готовности. Об этом заявил начальник Генерального штаба России Валерий Герасимов, подчеркнув, что “Прометей” не имеет аналогов среди ранее развернутых систем вооружений.

С-500, которую в России называют “убийцей пятого поколения”, уже направлена для защиты стратегически важного Керченского моста, соединяющего материковую часть страны с Крымом. Этот мост неоднократно становился целью атак, и теперь Москва рассчитывает, что новейшая система ПВО станет непреодолимым барьером для современных западных вооружений, включая те, что используются Украиной.

“Прометей” представляет собой эволюцию советских систем ПВО, начиная с С-200, разработанной в 1960-х годах для борьбы с бомбардировщиками, и заканчивая С-400, которая поступила на вооружение в 2007 году. Однако С-500 превосходит своих предшественников по многим параметрам. Комплекс способен поражать цели на расстоянии до 600 км, а его радары, по заявлениям разработчиков, могут обнаруживать баллистические ракеты на дальности до 2000 км. Это делает систему потенциальной угрозой для объектов НАТО, расположенных далеко за пределами России.

Особое внимание уделяется способности С-500 перехватывать гиперзвуковые ракеты, такие как российский “Кинжал”. Хотя точные характеристики системы остаются предметом споров, эксперты отмечают, что даже частичное соответствие заявленным возможностям делает “Прометей” одной из самых мощных систем ПВО в мире.

Майя Карлин, аналитик по вопросам национальной безопасности, отмечает, что, несмотря на возможное преувеличение возможностей российского оружия, С-500 представляет собой серьезный вызов для НАТО и Украины. Ее развертывание вблизи Крыма и Черного моря может значительно осложнить действия западных сил в регионе.