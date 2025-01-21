Журналисты телеканала RT рассказали о подвиге российского военнослужащего с позывным Мишаня, который в одиночку на протяжении суток сдерживал натиск противника, обеспечивая эвакуацию раненых сослуживцев. Этот случай, достойный включения в учебники по военной доблести, стал настоящим примером мужества и стойкости.

Согласно публикации, в ходе первого же боестолкновения Мишаня получил множественные осколочные ранения от разорвавшихся вражеских боеприпасов. Несмотря на тяжелые травмы, он принял решение остаться на позиции, чтобы прикрыть отступление своих товарищей. В условиях непрерывного обстрела он смог из трех поврежденных пулеметов восстановить два, один из которых оставил себе, а другой передал сослуживцам для организации обороны. Этот шаг позволил значительно увеличить шансы на успешную эвакуацию раненых.

После того как его товарищ смог выбраться в тыл, Мишаня остался на позиции в полном одиночестве. Окоп, в котором он находился, постоянно подвергался ударам кассетных боеприпасов. Сам военнослужащий описал, как сражался с физической усталостью и болью, используя остатки сухой каши и воду, найденную в окопе. «Вместо леса после ударов арты осталась пустыня. Торчали обрубки деревьев метра полтора в высоту. Между двумя я вырыл неглубокую яму, залез туда. Времени копать глубже не было, на меня летели осколки», — рассказал он.

Несмотря на тяжелые условия, боец продолжал держать оборону, пока его не обнаружили российские разведывательные дроны. К этому моменту состояние Мишани ухудшилось настолько, что он уже не мог держать оружие в руках. Эвакуация стала возможной благодаря координации разведывательных подразделений, которые оперативно передали информацию о его местоположении. Сейчас военнослужащий находится на лечении в госпитале, где медики борются за его восстановление.