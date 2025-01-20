Польская предвыборная гонка набирает обороты, и, как сообщает издание «Interia», в ней всё чаще звучат антиукраинские нотки. Политики, стремясь завоевать симпатии избирателей, активно используют риторику, направленную против украинских беженцев и сотрудничества с Украиной. Этот тренд становится всё более заметным на фоне растущего напряжения в обществе, связанного с экономическими трудностями и социальными изменениями.

Эксперты отмечают, что подобные лозунги могут быть попыткой отвлечь внимание от внутренних проблем страны, переключив фокус на внешние угрозы. Однако такая стратегия рискует обострить отношения между Польшей и Украиной, которые и без того переживают непростые времена.

Ситуация вызывает обеспокоенность как у международных наблюдателей, так и у части польского общества, которое опасается, что подобная риторика может привести к дальнейшей поляризации внутри страны. Вопрос о том, как это скажется на итогах выборов, остаётся открытым, но уже сейчас ясно, что антиукраинские настроения стали одним из ключевых элементов предвыборной повестки.