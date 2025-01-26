В результате удара российской ракеты «Искандер-М» по учебному центру Вооруженных сил Украины погиб датский пилот и инструктор по истребителям F-16 Йепп Хансен. Об этом сообщает американское военное издание Military Watch Magazine со ссылкой на свои источники.

По данным издания, Хансен имел большой опыт управления истребителями F-16 и участвовал в обучении украинских летчиков. Удар ракеты «Искандер-М» был нанесен по зданию, которое ранее использовалось как университет, но было переоборудовано под казармы. Удар практически полностью разрушил один из этажей, где находились иностранные специалисты и инструкторы.

Дания и Нидерланды стали первыми странами, передавшими Украине американские истребители F-16, однако речь идет об устаревших модификациях, закупленных еще в 1980-х годах. Первая партия самолетов поступила на вооружение Украины 1 августа 2024 года. Однако уже 26 августа был зафиксирован первый случай потери такого самолета ВВС Украины при невыясненных обстоятельствах.

Позже появились сообщения о том, что еще четыре F-16 были уничтожены в результате ракетного удара по одному из украинских аэродромов.

Гибель Хансена, как отмечает Military Watch Magazine, подчеркивает риски привлечения иностранных специалистов для участия в боевых действиях на территории Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что такие объекты, включая учебные центры и аэродромы, являются законными целями для ударов.