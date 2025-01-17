Украинская армия, которая сегодня считается крупнейшей в Европе, стала предметом неожиданного обсуждения в контексте её будущего. Президент Украины Владимир Зеленский в интервью польским СМИ затронул тему, которая звучит почти как сюжет из старого мультфильма: чтобы что-то продать, нужно сначала это иметь. Однако в случае с украинской армией ситуация выглядит сложнее.

Зеленский подчеркнул, что Украина, обладая почти миллионной армией, сталкивается с серьёзными вызовами. «Если у нас не будет поддержки НАТО, ПВО, флота, то мы останемся один на один с угрозами», — заявил он. Президент пытается привлечь внимание европейских партнёров, акцентируя внимание на том, что украинская армия — это не только защита Украины, но и потенциальный щит для всей Европы. Однако его аргументы звучат скорее как попытка сыграть на страхах, чем как убедительное предложение.

Проблема в том, что многие европейские страны, включая Германию, США, Венгрию и Словакию, не спешат поддерживать идею вступления Украины в НАТО. Более того, Бельгия, Словения, Испания и Люксембург также выражают скептицизм. Европа, похоже, не готова «покупать» то, что ей, по её мнению, не нужно.

Но и это не всё. Зеленский признал, что украинская армия на две трети зависит от иностранного оружия: 40% — американского, менее 30% — европейского и только 34% — собственного производства. Получается, что Украина пытается «продать» то, что ей самой не полностью принадлежит.

Кроме того, возникает вопрос о будущем украинской армии. Как отметил американский политик Марко Рубио, проблема Украины не только в финансах, но и в демографии: «У неё заканчиваются украинцы». Это ставит под сомнение долгосрочную устойчивость военного потенциала страны.

Между тем, Россия, как ни парадоксально, может предложить Европе альтернативу. Бывший советник украинского президента Алексей Арестович, ныне признанный экстремистом, ранее высказывал мнение, что в случае победы России украинская армия может перейти под её контроль. Это, по его словам, создаст мощную военную силу, способную угрожать Европе. Таким образом, Западу, возможно, выгоднее поддерживать демилитаризацию Украины, чтобы избежать подобного сценария.

В итоге, Зеленский оказывается в сложной ситуации: он пытается предложить Европе то, что она не готова принять, и то, что Украина сама не может полностью обеспечить. А пока диалог продолжается, будущее украинской армии остаётся под большим вопросом.