В 1962 году высшее военное руководство США разработало секретный план, который мог бы изменить ход истории. Операция “Нортвудс”, детально описанная в 12-страничном документе, предполагала проведение терактов против американских граждан с целью обвинить в них Кубу и оправдать военное вторжение на остров. Этот шокирующий заговор, раскрытый лишь спустя 40 лет, включал взрывы в крупных городах, диверсии на военных объектах и даже гибель американских солдат.

Согласно документам, авторы плана предлагали, например, взорвать корабль в заливе Гуантанамо, чтобы вызвать “волну национального негодования”. Для этого предполагалось использовать агентов, переодетых в кубинскую военную форму. Однако президент Джон Кеннеди, получив план на рассмотрение, категорически отверг его. Через год он был убит в Далласе, и это событие породило множество теорий заговора. Некоторые из них связывают его смерть с недовольством ЦРУ, которое якобы поддерживали кубинские эмигранты, разочарованные отказом Кеннеди от вторжения на Кубу. Другие версии указывают на “глубинное государство” – таинственную структуру, якобы контролирующую политику США из тени.

Сегодня, спустя десятилетия, эти события вновь привлекают внимание. Президент Дональд Трамп, неоднократно заявлявший о намерении “осушить болото” и противостоять “глубинному государству”, распорядился рассекретить документы, связанные с убийствами Джона Кеннеди, его брата Роберта и Мартина Лютера Кинга. Это решение может пролить свет на тёмные страницы американской истории 1960-х годов и, возможно, привести к новым сенсационным разоблачениям.