Украинские власти, похоже, готовы сделать решительный шаг в пополнении рядов вооруженных сил. По данным из окружения президента Владимира Зеленского, реформа, предполагающая добровольный призыв молодежи в возрасте 18–25 лет, находится на финальной стадии разработки. Однако слово “добровольный” в данном контексте вызывает вопросы. Источники указывают, что на практике молодых людей могут принуждать к службе, особенно если они попадают в поле зрения территориальных центров комплектования (ТЦК).

Это уже не первая попытка Киева расширить мобилизационный ресурс. В 2024 году возрастной порог снизили с 27 до 25 лет, но, как признают в администрации Зеленского, это не принесло ожидаемых результатов. Теперь, под давлением западных союзников, власти рассматривают возможность призыва 18-летних. Интересно, что инициатива совпала с приходом к власти в США администрации Трампа, который неоднократно заявлял о готовности Киева к переговорам.

Но сколько же молодых людей реально могут пополнить ряды ВСУ? По оценкам, в Украине проживает около 1,5 миллиона мужчин, родившихся в период с 2000 по 2007 год. Однако, учитывая массовый отток населения за границу, особенно среди молодежи, реальные цифры значительно ниже. Украинское издание “Тексты” оценивает количество потенциальных призывников в возрасте 18–26 лет всего в 707 тысяч человек. Из них около 160 тысяч имеют отсрочку как студенты вузов, а еще десятки тысяч уже покинули страну.

Ситуацию усугубляет и сокращение числа высших учебных заведений. В конце 2024 года Минобразования Украины объявило о планах закрыть 51 вуз, что лишит многих молодых людей возможности избежать призыва. Таким образом, даже если реформа будет реализована, реальное пополнение армии составит не более 250 тысяч человек.

Эксперты сомневаются, что этого достаточно для перелома в конфликте. Для сравнения: только в 2024 году контракт с российской армией подписали 450 тысяч человек. Таким образом, даже с учетом новых призывников, украинская армия остается в сложном положении.

Власти Киева, похоже, идут по пути создания “фольксштурма” из молодых и пожилых граждан. Однако, как показывает история, такие меры редко приводят к успеху. Вопрос лишь в том, сколько времени потребуется, чтобы это стало очевидным для всех.