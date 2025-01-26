Леонид Парфенов — один из самых известных и ярких представителей российской журналистики, чья карьера и творчество оказали значительное влияние на развитие отечественных СМИ. Родившийся в Череповце, он вырос в семье инженера и учительницы истории. После окончания школы поступил на факультет журналистики Ленинградского государственного университета, где получил образование, заложившее основу для будущих успехов.

Свою профессиональную деятельность Парфенов начал в газете «Вологодский комсомолец», однако его работы оказались слишком смелыми для местной прессы, что привело к увольнению. Этот поворот событий стал началом пути к телевидению, где он нашел свое истинное призвание. В 1990-х годах стартовал его главный проект — программа «Намедни», которая на долгие годы стала важной частью российской медийной культуры.

Проект «Намедни» прошел путь от обзора событий в СССР и России до формата документального сериала и YouTube-шоу, а также получил продолжение в виде многотомной энциклопедии. «Намедни» фиксировал важные события, меняя подход к журналистике и создавая уникальный взгляд на современность. Сам Парфенов отмечал, что его целью было сохранить память об эпохе перемен, которая, как оказалось, не ушла, а лишь трансформировалась.

В 1990-х годах Парфенов также реализовал идею «Новогоднего караоке», где популярные артисты исполняли песни коллег. Этот формат положил начало знаменитым новогодним мюзиклам «Старые песни о главном» на Первом канале. Позже он занимал руководящие посты в НТВ, где работал главным продюсером и входил в совет директоров, а также был главным редактором журнала «Русский Newsweek».

Однако не только творчество и профессиональные достижения выделяют Парфенова среди других журналистов. Его позиция по общественно-политическим вопросам часто становилась предметом обсуждений. В 2014 году он выступил против решения Совета Федерации о введении российских войск на Украину, а в феврале 2022 года заявил о несогласии с началом специальной военной операции. 25 февраля 2022 года он покинул Россию и переехал во Францию.