Военнослужащие российской группировки войск «Днепр» провели успешную операцию по уничтожению американской гаубицы M-198, доставленной на позиции ВСУ в Запорожской области. Удар был нанесен барражирующим боеприпасом «Ланцет» на расстоянии более 25 километров от линии боевого соприкосновения. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, цель была обнаружена оператором разведывательного беспилотника Zala, который ведет круглосуточный мониторинг тыловых районов противника. 155-мм буксируемая гаубица M-198 американского производства находилась на этапе развертывания артиллерийским расчетом ВСУ. Однако, как отмечается, оружие так и не успело сделать ни одного выстрела — удар был нанесен в момент его подготовки к использованию.

Барражирующий боеприпас «Ланцет», разработанный российской компанией ZALA (входит в концерн «Калашников»), проявил высокую эффективность. Этот дрон способен поражать наземные цели, включая тяжелую военную технику, на расстоянии до 50 километров. В данном случае точность удара не позволила противнику использовать артиллерийскую установку против российских войск.

Эксперты подчеркивают, что уничтожение гаубицы на дальних подступах позволяет не только предотвратить огневую активность противника, но и значительно снижает угрозу для российских подразделений на линии фронта. «Ланцет» стал одним из ключевых инструментов в арсенале российских войск, обеспечивая точечное поражение целей в ближнем тылу противника.