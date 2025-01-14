Жители Курганской области столкнулись с неприятным сюрпризом: лекарства в регионе подорожали на 12%. Это самый высокий показатель роста цен среди всех товаров. На втором месте – бензин, который прибавил в цене 9,7%. Строительные материалы замыкают тройку лидеров, подорожав на 9%.

Самым дорогим лекарством стал бисакодил, цена которого взлетела на 90%. Зато синупрет стал доступнее на 13%. Среди бензинов самой большой рост цен наблюдался у марки АИ-98 – плюс 20%. АИ-92 подорожал на 9%. Строительные материалы тоже не остались в стороне: доска обрезная подорожала на 28%, хотя ламинат стал дешевле на 0,5%.

Но рост цен в Курганской области не ограничивается только этими товарами. Рынок недвижимости также переживает значительные изменения. Стоимость вторичного жилья в регионе увеличилась на 11% за квадратный метр, а общая стоимость квартир выросла почти на 15% за 2024 год. Это говорит о серьезных экономических сдвигах, которые затрагивают различные секторы потребительского рынка.

Таким образом, жители Курганской области столкнулись с широкомасштабным ростом цен, который затрагивает самые разные сферы жизни. Это требует от них более тщательного планирования бюджета и поиска способов экономить.